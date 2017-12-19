19 декабря 2017, 11:09Общество В Пензе обсудили развитие интернет-услуг за 2017 год Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев провел совещание с представителями отрасли связи и информационных технологий.

Участники заседания рассмотрели итоги работы отрасли в 2017 году и обсудили планы развития на 2018 год, сообщает пресс-центр правительства.

Приветствуя собравшихся, Андрей Кулинцев отметил, что интернет-технологии проникают во все сферы жизнедеятельности граждан, облегчая многие ранее трудоемкие процессы.

«В 2017 году проведены работы по модернизации регионального портала госуслуг: обновлен дизайн, организована возможность быстрого доступа по категориям. Проведена модернизация системы исполнения услуг с целью сокращения времени и осуществления межведомственных запросов», – сказал он.

Андрей Кулинцев также сообщил, что переведены в электронный вид и доработаны услуги по записи в детские сады, школы и кружки, социальные и строительные услуги, через интернет можно получить разрешение на перевозку крупногабаритных и опасных грузов, подать декларацию об использовании лесных ресурсов, организовано информирование о стоимости оказанных медицинских услуг.

Завершаются работы по выводу электронного дневника в «Личный кабинет» на региональном портале и по возможности подписания заявок квалифицированной электронной подписью и оплате государственных пошлин. По состоянию на 6 декабря в Пензенской области в ЕСИА зарегистрировано 197 490 человек, что составляет 149% от требуемого значения по заключенному соглашению между правительством Пензенской области и Минкомсвязи РФ.

Говоря о ликвидации цифрового неравенства, Андрей Кулинцев подчеркнул, что вне зависимости от места жительства – в городе или маленьком поселке – граждане должны быть обеспечены качественной и бесперебойной связью. В этом направлении регион ведет активную работу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/society/57564/

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