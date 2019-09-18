В Пензе на время «Кросса нации» перекроют несколько дорог

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18 сентября 2019, 17:06Общество
21 сентября в Пензе пройдет традиционное спортивно-массовое мероприятие «Кросс нации – 2019» (0+). В связи с этим утверждена временная схема организации дорожного движения.
Движение транспорта перекроют с 08:00 до 13:00 на участках:
- по улице Окружной: от ул. Энгельса до ул. Карпинского (кроме общественного транспорта до 09:20);
- по дороге-дублеру улицы Окружной: от ул. Красноармейской до ул. Окружной;
- по дороге, ведущей в село Малая Валяевка, от ул. Окружной до дороги-дублера ул. Окружной;
- по улице Зеленодольской: от дороги-дублера ул. Окружной до ул. Окружной;
- по улицы Карпинского: от ул. Окружной дороги-дублера ул. Окружной.
К тому же, как сообщает пресс-служба городской администрации, с 07:00 до 13:00 планируется временное ограничение стоянки машин на улице Зеленодольской: от дороги-дублера ул. Окружной до ул. Окружной.
Напомним, «Кросс нации» в 2019 году пройдет в 17 раз. Регистрация участников начнется в 8 часов утра районе СЗК «Дизель-Арены», в 9:30 состоится церемония открытия. С полной программой можно ознакомиться здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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