В Пензе на ул. Карпинского столкнулись три машины – соцсети

В Пензе на ул. Карпинского произошла авария. Об этом в соцсети сообщил горожанин. Он добавил, что столкнулись три машины.

Судя по фото, на месте работают сотрудники ГИБДД. Что стало причиной аварии, точное количество участников, есть ли пострадавшие, не известно, так как официальных комментариев на данный момент нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».