В Пензе на МУП по очистке города завели дело

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19 декабря 2017, 14:39Общество
Пензенское управление федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении МУП по очистке города.
По данным ведомства, хозяйствующие субъекты, которые занимаются деятельностью по уборке и транспортированию мусора в Пензе, Заречном и Бессоновском районе, пожаловались в УФАС на муниципальное унитарное предприятие из-за того, что с ними расторгли договоры на оказание услуг по утилизации твердых бытовых отходов.
В результате проверки обращений оказалось, что расторжение договоров является необоснованным, и оснований для этого нет. В действиях МУП по очистке города усмотрены признаки нарушения закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба Пензенского УФАС России.
Ранее УФАС наказало МУП по очистке города и ООО «ЭкоПенза» за незаконное соглашение по обработке мусора, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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