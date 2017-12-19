19 декабря 2017, 14:39Общество В Пензе на МУП по очистке города завели дело Пензенское управление федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении МУП по очистке города.

По данным ведомства, хозяйствующие субъекты, которые занимаются деятельностью по уборке и транспортированию мусора в Пензе, Заречном и Бессоновском районе, пожаловались в УФАС на муниципальное унитарное предприятие из-за того, что с ними расторгли договоры на оказание услуг по утилизации твердых бытовых отходов.

В результате проверки обращений оказалось, что расторжение договоров является необоснованным, и оснований для этого нет. В действиях МУП по очистке города усмотрены признаки нарушения закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба Пензенского УФАС России.

Ранее УФАС наказало МУП по очистке города и ООО «ЭкоПенза» за незаконное соглашение по обработке мусора, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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