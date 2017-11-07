07 ноября 2017, 19:39Общество В Пензе капсулы с посланием потомкам передали в краеведческий музей Полвека ожидания позади. Главная историческая интрига последних 50 лет раскрыта. В Пензе из стелы «Слава Героям» извлекли послания потомкам, заложенные в 1967 и 1977 годах. Свидетелями знакового момента на набережной Суры стали десятки горожан - представителей нескольких поколений. Пензенцы услышали текст посланий и смогли сфотографироваться с уникальными артефактами. Свитки с наставлениями первым взял в руки губернатор Иван Белозерцев.

Голос из прошлого разносился над набережной Суры. Событие, которого ждали, с датой которого соотносили свой возраст едва ли не все жители города, наконец, свершилось. Послание потомкам, заложенное в 1967 году, увидело свет после того, как его достали из стелы «Слава Героям».

Ходили слухи, что капсулы не раз вскрывали. Было и более серьезное опасение: а если уникальных артефактов и вовсе не окажется на месте?

«Было очень много легенд, связанных с закладками. Одна из легенд гласила, что в нише 1967 года уже ничего нет, якобы капсулу вынули в 90-х годах, куда-то дели, потеряли. На самом деле все сохранилось», - рассказал директор Центра культуры и досуга Евгений Шилов.

Работа по частичному демонтажу памятника была выполнена кропотливо. Капсулы были замурованы в бетон. Материал снимали слой за слоем, за четыре часа удалось вытащить артефакты из стелы.

«Боялись повредить капсулу, они были герметично заклеены, чтобы туда ничего не попадало, не испортилось. Я под впечатлениями, потому что ее заложили за полтора месяца до моего рождения», - поделился спасатель Пензенского пожарно-спасательного центра Роман Кныш.

Одна из капсул не выдержала испытание временем. Пленка с аудиозаписью восстановлению не подлежит. Письмо из 1977 года сохранилось в идеальном состоянии, а вот послание полувековой давности сильно размокло. Специалистам все же удалось реанимировать его.

«Люди работали, трудились, строили заводы, предприятия, школы, дороги, создавали нормальную жизнь, стремились, чтобы жизнь была успешной, чтобы люди жили достойно», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Сообщение, которое пензенцы послали в неизвестное будущее, дошло до адресатов. Горожане попытались представить, что бы они пожелали нашим потомкам через следующие полвека.

Оригинальные тексты посланий и капсулы, в которых они хранились несколько десятилетий, передали на хранение в краеведческий музей. Каждый житель и гость города сможет увидеть их и даже сделать фото, чтобы и следующим поколениям потомков было что вспомнить.

Общество

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