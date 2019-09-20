В Пензе из-за закрытия Бакунинского моста изменят режим работы светофоров

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20 сентября 2019, 17:59Общество
В Пензе специалисты мониторят загруженность дорог после закрытия Бакунинского моста. В результате на объездных маршрутах появятся изменения.
В пресс-службе горадминистрации сообщили, что 20 сентября с 7:30 до 10:00 на Измайловском путепроводе специалисты выявили большое количество машин, небольшой затор был на Большом Сурском мосту и улице Долгорукова со стороны улицы Кустанайской.
«На Свердловском мосту большого потока транспорта не выявлено. Имеются затруднения в движении по улице Свердлова - на участке от улицы Баумана до улицы Гоголя, а также на улице Урицкого - в районе пересечения с улицей Максима Горького», - добавили в пресс-службе.
В результате для улучшения дорожной ситуации изменятся суточные режимы светофоров на перекрестках улиц Кирова и Кураева; Чаадаева и Долгорукова; Луначарского и Каракозова; Урицкого и Максима Горького; Свердлова и Гоголя.
Кроме того, изменится и схема организации движения на пересечении улиц Транспортной и Горбатов переулок в части запрещения движения в прямом направлении при движении по улице Ерик со стороны улицы Злобина и разрешения выполнения маневра левого поворота при движении по улице Транспортной со стороны улицы Кустанайской.
Напомним, Бакунинский мост закрыли на реконструкцию на два года. Схемы объезда и измененный маршрут общественного транспорта можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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