20 сентября 2019, 17:59Общество

В Пензе из-за закрытия Бакунинского моста изменят режим работы светофоров

В Пензе специалисты мониторят загруженность дорог после закрытия Бакунинского моста. В результате на объездных маршрутах появятся изменения.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что 20 сентября с 7:30 до 10:00 на Измайловском путепроводе специалисты выявили большое количество машин, небольшой затор был на Большом Сурском мосту и улице Долгорукова со стороны улицы Кустанайской.

«На Свердловском мосту большого потока транспорта не выявлено. Имеются затруднения в движении по улице Свердлова - на участке от улицы Баумана до улицы Гоголя, а также на улице Урицкого - в районе пересечения с улицей Максима Горького», - добавили в пресс-службе.

В результате для улучшения дорожной ситуации изменятся суточные режимы светофоров на перекрестках улиц Кирова и Кураева; Чаадаева и Долгорукова; Луначарского и Каракозова; Урицкого и Максима Горького; Свердлова и Гоголя.

Кроме того, изменится и схема организации движения на пересечении улиц Транспортной и Горбатов переулок в части запрещения движения в прямом направлении при движении по улице Ерик со стороны улицы Злобина и разрешения выполнения маневра левого поворота при движении по улице Транспортной со стороны улицы Кустанайской.

Напомним, Бакунинский мост закрыли на реконструкцию на два года. Схемы объезда и измененный маршрут общественного транспорта можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: https://www.penza-gorod.ru/news/spetsialisty_monitoryat_dorozhno_transportnuyu_situatsiyu_posle_zakrytiya_bakuninskogo_mosta/

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