В Пензе из-за прорыва на тепломагистрали без тепла остались 146 домов

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20 декабря 2017, 11:07Общество
20 декабря в Пензе в микрорайоне Терновка из-за утечки на тепломегистрали приостановлена работа котельной.
Из-за этого без тепла остались 146 многоквартирных домов, три школы, пять детских садов и одна детская поликлиника, сообщает пресс-служба городской администрации.
Мэр города Виктор Кувайцев связался с руководителем ресурсоснабжающей организации Валерием Колесниковым и потребовал к вечеру восстановить подачу тепла.
«До 18.00 сегодняшнего дня нужно восстановить подачу тепла в микрорайоне», - сказал он.
На месте утечки работают две бригады из 15 человек и шесть единиц спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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