В Пензе дорожные компании заподозрили в картельном сговоре

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28 июня 2017, 15:01Общество
Пензенское управление федеральной антимонопольной службы возбудило дело по признакам картельного сговора между участниками аукциона по ремонту городских дорог на общую сумму около 800 миллионов рублей.
Подозрение вызвало необычное поведение участников торгов на ремонт пензенских магистралей по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». В ходе аукциона, которые прошли в марте, его участники практически не торговались за контракты.
«Некоторые компании, подав заявку, не сделали ни одного предложения, в частности, и компании, зарегистрированные на территории Пензенской области. А некоторые из них, принимая участие в аукционе, делали шаг, который выше предыдущего предложения. Фактически, получилась ситуация, когда контракты были разделены между участниками. Установлено, что ряд этих компаний являются учредителями одного и того же хозяйствующего субъекта, то есть между ними прослеживается связь», - сообщила руководитель УФАС по Пензенской области Оксана Кузнецова.
Действительно ли между четырьмя дорожными компаниями, зарегистрированными в Москве и Пензенском регионе, было заключено антиконкурентное соглашение на торгах, предстоит выяснить комиссии при пензенском УФАС. По результатам расследования на юридическое лицо может быть наложен штраф в размере от 10 до 50% от начальной максимальной цены контракта.
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