В Пензе День Победы в 2020 году отметят с размахом

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17 сентября 2019, 16:07Культура
В мэрии Пензы 17 сентября обсудили подготовку к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Важная дата наступит в 2020 году. По словам и.о. мэра Пензы Сергея Волкова, управлению культуры необходимо заранее продумать план мероприятий.
«Мы отобрали 85 основных событий. Каждый месяц – знаковая дата и посвященное ей мероприятие. Первые из них пройдут уже в январе 2020 года», – сообщила начальник управления Вера Фейгина.
Так, в начале года запланированы события в связи с Днем полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады – митинг, литературный марафон «900 страниц Блокадного Ленинграда». Также пройдут открытые соревнования по авиамодельному спорту памяти Героя Советского Союза, летчицы В.С. Гризодубовой, выставки рисунков, спортивные соревнования, конкурс экскурсоводов, просветительские акции и др., рассказали в пресс-службе горадминистрации.
В числе знаковых Вера Фейгина назвала проект «Народный театр – народной Победе», большой спектакль на Юбилейной площади «А мы из Пензы», а также главное событие – празднование Дня Победы у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев.
«Праздник будет проходить более масштабно, потому что захватим и сквер «Бессмертного полка», и сквер «Журавли»», – сказала она.
Шествие Бессмертного полка по соглашению с его организаторами в следующем году планируется выделить в отдельное мероприятие, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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