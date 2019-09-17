В Пензе дело инсценировщиков ДТП направят в суд

В Пензе завершили расследование уголовного дела по факту мошенничеств в сфере страхования. На скамью подсудимых попадут восемь человек, которых обвинили в 22 эпизодах автоподстав.

Установлено, что в апреле 2014 года пензенец организовал со знакомыми группу. Мужчины в течение нескольких лет инсценировали ДТП и получали по ним страховые выплаты. Каждый поочередно выступал в качестве виновной и потерпевшей сторон.

Общая сумма денег, полученных от страховых компаний, составила более пяти миллионов рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Три участника организованной группы находятся под домашним арестом. Отмечено, что один из них – бывший полицейский. Еще пятеро – под подпиской о невыезде. В ходе расследования пензенцы вернули более 800 тысяч рублей, также арестованы машины обвиняемых.

Уголовное дело в настоящее время готовится для направления в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».