12 июля 2017, 18:04Здоровье В Пензенской области за полгода выявили 2310 больных сахарным диабетом В Пензенской области около 46 тысяч жителей больны сахарным диабетом. Почти четверть из них нуждается в постоянном обеспечении льготными медикаментами. Между тем, проблемой раннего выявления заболевания озаботились в региональном министерстве здравоохранения. В ведомстве прошел брифинг по вопросам профилактики сахарного диабета.

Проблема ранней диагностики сахарного диабета в Пензе по-прежнему актуальна.

Выявлять смертельно опасное заболевание врачам помогает диспансеризация. Однако, по словам специалистов, многие пезенцы не понимают значимости данной процедуры.

«Хотелось бы отметить, что проводится огромная работа по выявлению пациентов с сахарным диабетом второго типа. За шесть месяцев диспансеризации выявлено 2310 больныых. На самом деле их гораздо больше. Дело в том, что люди не идут на диспансеризацию», - сообщила главный внештатный эндокринолог Пензенской области Екатерина Князькина.

Проблему диагностики больных сахарным диабетом осложняет и еще один фактор, по словам представителей общественных организаций, в пензенских поликлиниках не хватает врачей узких специальностей.



«У нас вопрос к министерству. В некоторых поликлиниках отсутствуют специалисты, в данном случае эндокринологи», - сказала председатель общественной организации инвалидов «Диабетическое Объединение Сурский край» Таисия Залукаева.



Сейчас, по данным регистра пациентов, в Пензенской области - более 45 тысяч человек, больных сахарным диабетом. Из них более 12 тысяч нуждаются в обеспечении льготными лекарствами, в том числе - и инсулином. Как сообщили в региональном минздраве, ситуация находится на контроле губернатора и правительства области.

«В настоящий момент инсулин есть в достаточном количестве. Обеспечения им происходит во всех поликлиниках города бесперебойно», - пояснила заместитель главного врача по поликлинической работе пензенской ГБУЗ «Городская поликлиника» Елена Семечкина.

При отсутствии в поликлинике врача эндокринолога, больным сахарным диабетом лекарства могут выписать участковый врач или врач общей практики. При возникновении вопросов, пациентам предлагают воспользоваться телефоном «горячей линии» министерства здравоохранения Пензенской области: 59-16-34.

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