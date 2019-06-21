21 июня 2019, 13:04Общество

В Пензе алиментщика арестовали за нежелание работать

Жителя Пензы признали виновным в уклонении от обязательных работ.

Мужчина не платил алименты ребенку, за это ему назначили 60 часов обязательных работ. Ему вручили направление, куда он должен явиться для отбывания наказания, но должник так и не пришел. От пристава он также скрывался, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Пензенца в итоге доставили в отдел судебных приставов, составили административный протокол за уклонение от обязательных работ. По решению суда, мужчину арестовали на 15 суток.

В пресс-службе отметили, что после освобождения он обязан отработать. А если эта мера не повлияет на выплату алиментов, и деньги не поступят детям в течении двух месяцев, то в отношении должника возбудят уже уголовное дело, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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