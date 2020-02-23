В Наровчатском районе два человека погибли в огне

О пожаре спасателям стало известно в начале первого часа ночи. Огонь вспыхнул в деревянном жилом доме на улице Нагорной в населенном пункте Кузенчик. На место выехали восемь спецмашин и 21 человек, в том числе – пять сотрудников МЧС.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался открытый огонь и сильное задымление внутри дома», - пояснили в пресс-службе ведомства.

В пожаре пострадали 64-летний пенсионер и 42-летняя женщина. Двое погибло: 44-летняя женщина и 37-летний мужчина.

По факту произошедшего проводится проверка.

Спасатели напоминают пензенцам, что нужно быть осторожными при обращении с огнем, в том числе – при курении. Следует следить за исправностью электроприборов и оборудования, пишет ИА «Пенза-Пресс».