В Мокшанском районе молодой водитель на BMW сбил мужчину

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25 сентября 2019, 12:03Происшествия
В Мокшанском районе Пензенской области в ночь на 25 сентября произошла смертельная авария.
По предварительным данным, в 23:00 на 565 километре трассы М-5 «Урал» автомобиль BMW Х-1, за рулем которого находился 25-летний водитель, сбил мужчину.
В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм. Личность погибшего правоохранителям пока не удалось установить.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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