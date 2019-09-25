В Мокшанском районе молодой водитель на BMW сбил мужчину

В Мокшанском районе Пензенской области в ночь на 25 сентября произошла смертельная авария.

По предварительным данным, в 23:00 на 565 километре трассы М-5 «Урал» автомобиль BMW Х-1, за рулем которого находился 25-летний водитель, сбил мужчину.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм. Личность погибшего правоохранителям пока не удалось установить.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».