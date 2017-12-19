19 декабря 2017, 11:34Общество В мокшанских школах нашли нарушения в организации детского питания В Мокшанском районе Пензенской области прокуратура проверила, как организовано питание в образовательных учреждениях.

В результате проверок выявлены многочисленные нарушения норм санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, основные продукты использовались реже установленной нормы, в меню не была указана калорийность блюд, не было разграничения по возрастным группам учащихся.

Начальнику управления образования Мокшанского района и руководителям образовательных учреждений внесено 13 представлений, 15 сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Кроме того, возбудили пять дел об административных нарушениях. По результатам их рассмотрений руководителей оштрафовали, каждого – от трех до пяти тысяч рублей.

Все нарушения в настоящее время устранили, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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