В МЧС не подтвердили информацию о взрыве пропана на трассе в Пензе

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
21 июня 2019, 15:37Происшествия
На пензенском участке трассы в ночь на 21 июня произошел пожар, в пресс-службе регионального управления МЧС рассказали подробности случившегося.
Информация о происшествии появилась в социальных сетях, очевидцы утверждали, что возгорание было вызвано взрывом пропана. Однако официальные источники этого не подтвердили.
«Пропан там не взорвался, просто сгорел металлический строительный вагончик. В тушении участвовало девять человек личного состава и две машины спецтехники. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Пожар случился на 628-м километр трассы М-5 «Урал» - в черте города на улице Ульяновская. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 22.59, пишет ИА «Пенза-Пресс».
21 июня 2019, 17:58В Сосновоборском районе неизвестные вырубили лес на 11,6 млн руб
21 июня 2019, 17:39Земетчинец попал за решетку из-за отказа от отработки наказания
21 июня 2019, 17:08В Пензе решено реконструировать парк Победы
21 июня 2019, 16:38Под Нижним Ломовом на трассе столкнулись 4 авто
21 июня 2019, 16:07На улице Маркина обустроят заезд и парковку
21 июня 2019, 15:37В МЧС не подтвердили информацию о взрыве пропана на трассе в Пензе
21 июня 2019, 15:06В Пензенской области продают самый дешевый хлеб в ПФО
21 июня 2019, 14:36В Пензенской области утвердили список малокомплектных школ