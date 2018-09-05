В Лунино проведут «Картофельный разгуляй»

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05 сентября 2018, 14:06Культура
В поселке Лунино Пензенской области 15 сентября состоится районный фестиваль «Картофельный разгуляй по-лунински» (0+).
Как сообщают организаторы, на площади у библиотечно-досугового центра Лунино-1 запланирована презентация продукции и сувениров из картофеля, награждение работников отрасли, театрализованное представление.
Запланирована работа ряда тематических площадок, на которых расскажут о сортах «второго хлеба», презентуют оборудование по выращиванию и культивации картофеля, научат делать поделки и цветы из корнеплода.
Также в программе – экскурсия в музей Пензенского НИИСХ, ярмарка.
Начало – в 9.00.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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