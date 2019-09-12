В Кузнецке возбудили дело о мошенничестве при ремонте детской больницы

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12 сентября 2019, 15:04Криминал
В Кузнецком районе Пензенской области на основании материалов проверки прокурора возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.
Согласно материалам дела, в феврале 2017 года сервисная организация обнаружила неисправности в комплексе рентгеновского оборудования кузнецкой межрайонной детской больницы. В сентябре медучреждение заключило с фирмой контракт на его ремонт. В течение месяца больница перечисляла деньги подрядчику – всего более 1,2 млн рублей.
В этом году установлено, что работы по ремонту так и не были сделаны. Из-за действий сервисной организации и фирмы-подрядчика больнице причинен крупный ущерб, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Пензенской области.
Следователи выясняют, кто конкретно причастен к содеянному, и продолжают выяснять все обстоятельства преступления, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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