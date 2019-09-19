В Кузнецке в рамках дня города пройдет областная легкоатлетическая эстафета

21 сентября в городе Кузнецке проведут областную легкоатлетическую эстафету на призы губернатора Пензенской области.

В эстафете примут участие более тысячи спортсменов из районов и областного центра, среди которых - ученики школ, студенты колледжей и вузов. Дистанция составит 7800 км, она разбита на 20 этапов. Забег будет проходить на улицах города.

Как сообщает пресс-служба областного минобра, победители забега получат переходящий кубок легкоатлетической эстафеты. Также лучшим спортсменам вручат кубки, медали и призы.

Стоит отметить, что спортивно-массовое мероприятие проводится в Кузнецке более 20 лет.

В рамках дня города также запланирован фестиваль предпринимателей «Наша кузница». Для гостей и жителей города будут работать несколько площадок, на которых запланированы конкурсы, выступления творческих коллективов, презентация продукции предпринимателей.

Возрастные ограничения - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».