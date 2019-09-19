19 сентября 2019, 14:06Спорт

В Кузнецке в рамках дня города пройдет областная легкоатлетическая эстафета

21 сентября в городе Кузнецке проведут областную легкоатлетическую эстафету на призы губернатора Пензенской области.

В эстафете примут участие более тысячи спортсменов из районов и областного центра, среди которых - ученики школ, студенты колледжей и вузов. Дистанция составит 7800 км, она разбита на 20 этапов. Забег будет проходить на улицах города.

Как сообщает пресс-служба областного минобра, победители забега получат переходящий кубок легкоатлетической эстафеты. Также лучшим спортсменам вручат кубки, медали и призы. 

Стоит отметить, что спортивно-массовое мероприятие проводится в Кузнецке более 20 лет.

В рамках дня города также запланирован фестиваль предпринимателей «Наша кузница». Для гостей и жителей города будут работать несколько площадок, на которых запланированы конкурсы, выступления творческих коллективов, презентация продукции предпринимателей. 

Возрастные ограничения - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83-%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B3-1944798/

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