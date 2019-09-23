В Кузнецке рецидивисты напали на офис

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23 сентября 2019, 17:08Общество
В городе Кузнецке Пензенской области осудили двух молодых людей за разбой.
По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры, житель Пензы и уроженец Ташкента, которые ранее отбывали вместе срок, договорились ограбить офис компании микрозаймов Кузнецке. Молодые люди распределили между собой обязанности: один из них ждал снаружи офиса, а другой вошел в здание и направил нож на сотрудницу. Испуганная женщина достала из кассы 18 тысяч рублей и отдала нападавшему.
Все происходящее попало под камеры видеофиксации в офисе компании.
С места преступления злоумышленники скрылись на такси, а похищенные деньги разделили и потратили на аренду квартиры и продукты питания.
В суде сообщники признали свою вину. Им назначили по 4 года лишения свободы. Кроме того, они должны будут вернуть похищенные деньги и заплатить компании материальный ущерб.
Приговор в законную силу не вступил, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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