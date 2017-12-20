В Кузнецке детский сад оборудовали для детей с ограниченными возможностями

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20 декабря 2017, 19:45Общество
В одном из детских садов города Кузнецк Пензенской области созданы все условия для детей с различными нарушениями здоровья. Дошкольное учреждение преобразилось благодаря средствам федеральной программы.
К Новому году детский сад №37 заметно преобразился. Здесь сформировали единое образовательное пространство для детей с ограниченными возможностями. На входе в детский сад смонтировали пандус с уклоном в 12 градусов, расширили входную группу. О произошедших изменениях главе администрации Кузнецка Сергею Златогорскому подробно рассказала заведующая Ирина Пиунова.
На входе смонтировано световое информационное табло. Установлены тактильные плитки и указатели для детей с ограничением по зрению. В учреждении использовали специализированное сантехническое оборудование с поручнями. Сенсорную комнату оснастили необходимым оборудованием. Подвесной фиброптический модуль, столик с подсветкой для рисования песком, сенсорный стол с тысячей программ уже используют в своей работе с детьми психологи, дефектологи и логопеды.
«Кузнецкий детский сад стал образцовым. Хочется, чтобы это позволяло развиваться соответствующим детям, чтобы имеющиеся проблемы не мешали им, а наоборот решалась задача адаптации к будущей взрослой жизни», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.
Все работы в детском саду выполнили на средства федеральной программы. Кузнецку был выделен 1 миллион 700 тысяч рублей. Дополнительные средства на прокладку новой канализации поступили из городского бюджета. После ремонта в дошкольном учреждении открыли дополнительную группу для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
«Программа для детского сада очень актуальна, поскольку у нас более ста детей с ограниченными возможностями. Для них теперь созданы условия на 99%. Спасибо вам большое», - сказала заведующая детским садом №37 Ирина Пиунова.
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