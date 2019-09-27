В Гордуме определятся с кандидатурой мэра Пензы до 21 октября

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27 сентября 2019, 11:33Общество
В Пензе на сессии Гордумы обсудили дату проведения конкурса на должность мэра.
В ходе сессии глава города Владимир Мутовкин предложил назначить дату и место проведения конкурса, а также приема документов в конкурсную комиссию. Он отметил, что проект решения уже есть и предложил взять его за основу.
Половину членов комиссии назначает Гордума, а остальных – губернатор. Всего в комиссию должны войти 14 человек.
Участники сессии проголосовали за принятие предложенного проекта.
«По поводу избрания мэра есть решение, зачитываю. Оно будет размещено в свободном доступе. 21 октября в 10 часов пройдет сам конкурс, со 2 по 16 октября будет идти прием документов», - сообщил Владимир Мутовкин.
В результате в состав конкурсной комиссии от Гордумы вошли: глава Пензы Владимир Мутовкин, депутаты пензенской Гордумы седьмого созыва Иван Краснов, Жиганша Туктаров, Петр Чугай, Олег Шаляпин, Алексей Шуварин и начальник отдела муниципальной службы и кадров администрации города Наталья Ипатова, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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