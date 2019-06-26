В ГИБДД сообщили подробности аварии на ул. Аустрина

В Пензе на улице Аустрина произошло ДТП . В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности случившегося.

По предварительным данным, 25 июня в 9.30 возле дома №153 автомобиль Renault Logan, которым управлял 78-летний мужчина, сбил 56-летнюю женщину.

Пострадавшая получила травмы. Ее доставили в больницу. В каком состоянии женщина сейчас, в пресс-службе не уточнили.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».