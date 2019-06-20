20 июня 2019, 12:34Общество

В ГИБДД прокомментировали страшную аварию на трассе в Пензе

Появилась официальная информация от пресс-службы управления ГИБДД по Пензенской области по поводу смертельной аварии на трассе.

По данным пресс-службы, ДТП произошло 19 июня в 18.40 на трассе М-5 «Урал». 31-летний водитель большегруза DAF сбил 81-летнюю женщину. В результате она скончалась на месте.

Напомним, очевидцы происшествия сообщали, что пенсионерка выбежала перед тронувшейся около пешеходного перехода фурой, попав в слепую зону большегруза. Однако точные обстоятельства ДТП выяснят сотрудники Госавтоинспекции.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой регионального управления ГИБДД

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