В ГИБДД прокомментировали страшную аварию на трассе в Пензе

Появилась официальная информация от пресс-службы управления ГИБДД по Пензенской области по поводу смертельной аварии на трассе.

По данным пресс-службы, ДТП произошло 19 июня в 18.40 на трассе М-5 «Урал». 31-летний водитель большегруза DAF сбил 81-летнюю женщину. В результате она скончалась на месте.

Напомним, очевидцы происшествия сообщали, что пенсионерка выбежала перед тронувшейся около пешеходного перехода фурой, попав в слепую зону большегруза. Однако точные обстоятельства ДТП выяснят сотрудники Госавтоинспекции.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».