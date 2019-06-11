11 июня 2019, 16:04Общество

В День города на набережной откроют бассейн

В Пензе внесли изменения в афишу мероприятий, которые пройдут в День города.

Как сообщают организаторы, 12 июня на набережной (ул. Злобина) заработает новая развлекательная площадка с открытым бассейном, детской игровой зоной, шезлонгами и территорией для пляжного волейбола.

Полную афишу мероприятий можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-690034/

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