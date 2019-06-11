В День города на набережной откроют бассейн

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11 июня 2019, 16:04Общество
В Пензе внесли изменения в афишу мероприятий, которые пройдут в День города.
Как сообщают организаторы, 12 июня на набережной (ул. Злобина) заработает новая развлекательная площадка с открытым бассейном, детской игровой зоной, шезлонгами и территорией для пляжного волейбола.
Полную афишу мероприятий можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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