В частном детсаду Пензы у работников не было санитарных книжек

В Пензе сотрудники прокуратуры, минобра и управления Роспотребнадзора пришли с проверкой в частный детский сад на улице Большая Бугровка. В работе дошкольного учреждения нашли нарушения.

Так, на вывеске при входе в детский сад не было всех необходимых по правилам сведений. К работе по уходу и присмотру за детьми допустили сотрудника без справки об отсутствии судимости.

«В учреждении допускались нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при оборудовании площадки для прогулок, хозяйственной зоны, использовалась детская мебель без маркировки, у работников не было санитарных книжек», - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В результате проверки в отношении индивидуальной предпринимательницы возбудили несколько административных дел. Ей назначили предупреждение и штраф – 7000 рублей.

Женщину обязали устранить все нарушения в детском саду, в настоящее время это сделано, пишет ИА «Пенза-Пресс».