В частном детсаду Пензы у работников не было санитарных книжек

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 августа 2019, 17:08Общество
В Пензе сотрудники прокуратуры, минобра и управления Роспотребнадзора пришли с проверкой в частный детский сад на улице Большая Бугровка. В работе дошкольного учреждения нашли нарушения.
Так, на вывеске при входе в детский сад не было всех необходимых по правилам сведений. К работе по уходу и присмотру за детьми допустили сотрудника без справки об отсутствии судимости.
«В учреждении допускались нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при оборудовании площадки для прогулок, хозяйственной зоны, использовалась детская мебель без маркировки, у работников не было санитарных книжек», - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
В результате проверки в отношении индивидуальной предпринимательницы возбудили несколько административных дел. Ей назначили предупреждение и штраф – 7000 рублей.
Женщину обязали устранить все нарушения в детском саду, в настоящее время это сделано, пишет ИА «Пенза-Пресс».
30 августа 2019, 19:46Пензенцам рассказали, как заранее проголосовать на выборах в Гордуму
30 августа 2019, 19:41Пензенцев приглашают на открытие обновленного парка имени Ульяновых
30 августа 2019, 19:31Неравнодушные пензенцы помогли собрать в школу почти 6500 ребят
30 августа 2019, 19:19Кузнецкие педагоги обсудили реализацию нацпроекта «Образование»
30 августа 2019, 19:14В Пензе начался суд по делу бывшего гендиректора «Декор-Трейда»
30 августа 2019, 19:09В Пензе к 2020 году отремонтируют 60 км дорог
30 августа 2019, 19:02На набережной в Пензе открыли доступ к амфитеатру
30 августа 2019, 17:58Анна Кузнецова примет участие в литургии по случаю Дня знаний в Пензе