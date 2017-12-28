28 декабря 2017, 13:38Общество В центре Пензы продавали нелегальный алкоголь В Пензе прошел очередной рейд по борьбе с реализацией нелегальной алкогольной продукции.

Как показала проверка, в баре на улице Гражданской продавали алкоголь без лицензии, сообщает пресс-служба горадминистрации.

На бармена составили административный протокол. Алкоголь изъяли на экспертизу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/v_piloe_prodavali_alkogol_bez_litsenzii/

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