В центре Пензы продавали нелегальный алкоголь

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28 декабря 2017, 13:38Общество
В Пензе прошел очередной рейд по борьбе с реализацией нелегальной алкогольной продукции.
Как показала проверка, в баре на улице Гражданской продавали алкоголь без лицензии, сообщает пресс-служба горадминистрации.
На бармена составили административный протокол. Алкоголь изъяли на экспертизу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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