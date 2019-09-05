В центре Пензы из-за ремонта изменятся схемы движения общественно транспорта

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06 сентября 2019, 12:04Общество
В центре Пензы из-за ремонта тепломагистрали в районе перекрестка ул. Куйбышева и Лермонтова изменится схема движения общественного транпспорта.
Об этом в Facebook сообщает начальник городского управления транспорта и связи Юлия Еремина. По ее словам, маршруты изменятся с 9 часов 9 сентября до окончания работ – 20 часов 15 сентября.
Схема движения маршруток будет такая:
- №№ 1, 5, 9 М, 29, 77, 93 с ул.Лермонтова поедут по участку ул. Красная - Чкалова - Куйбышева – Лермонтова, далее - по маршрутам;
- №№ 39, 68, 85 - с ул. Красной будут двигаться по ул. Карла Маркса – Кирова, далее - по маршрутам;
- № 75 - с ул. Лермонтова поедет по ул. Красная - Карла Маркса – Кирова, далее - по маршруту;
- № 30 - с ул. Лермонтова отправится на ул. Красная - Чкалова - Куйбышева – Свердлова, далее - по маршруту, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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