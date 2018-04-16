В ботаническом саду Пензы восстановили коллекцию луковичных растений

В пензенском ботаническом саду распустились подснежники. Появления первоцветов там всегда ждут с нетерпением, ведь они символизируют приход весны.

По разным сведениям в мире существует порядка двух десятков разновидностей подснежников, большинство из которых занесено в Красную книгу. В пензенском ботаническом саду растет галантус белоснежный.

«Они неприхотливые. Единственное что им плохо, - это холодные зимы. Не выдерживают такой температуры, потому что это растения восточных и южных районов. Если без снежного покрова, то минус 15 для них уже критично», - рассказала биолог Пензенского ботанического сада им. Спрыгина Ольга Рытикова.

Зима 2018 года в Пензе была на редкость снежной. Поэтому цветы прекрасно перенесли холода. Однако пять лет назад погодные условия были настолько суровыми, что в ботаническом саду вымерзли все луковичные растения. Огромную коллекцию пришлось восстанавливать поэтапно. Теперь же по соседству с галантусом белоснежным растут и другие луковичные первоцветы - желтые и фиолетовые крокусы весенние. Расцветают они чуть позже.

Подснежники считаются символом весны, свежести и молодости. А их появление после продолжительной зимы заставляет посмотреть на мир новыми глазами, забыть о неудачах и начать жизнь с чистого листа. Уже после белоснежного галантуса в пензенском ботаническом саду ожидают цветение тюльпанов, нарциссов, форзиций и баданов. Полюбоваться великолепными растениями можно будет, начиная с 25 апреля. В 2018-м сезон экскурсий начнется на десять дней позже, чем обычно.