Утин поделился в Сети фото преображения пензенских дворов

Начальник управления ЖКХ Пензы Александр Утин 28 августа написал несколько постов на своей странице в Facebook о благоустройстве дворов в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Так, во дворе домов №1 и №3 по ул. Кижеватова работы подходят к завершению. После асфальтировки здесь установят детские игровые элементы, а также малые архитектурные формы.

А во дворе дома №12 по ул. К. Маркса осталось уложить мягкое покрытие и засыпать песок в песочницу.

Также Александр Утин сообщил, что подрядчик приступил к установке малых архитектурных форм во дворах, которые вошли в программу. На фото – новые лавочки и урны, установленные у подъезда.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» рассчитана на 2018-2024 годы. Она включает в себя комплекс мероприятий по благоустройству, в том числе - через создание условий комфортного проживания людей, пишет ИА «Пенза-Пресс».