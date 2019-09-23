Сроки ремонта Бакунинского моста необходимо сократить – Иван Белозерцев

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23 сентября 2019, 14:06Происшествия
Такую цель поставил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев перед членами оперативного совещания в правительстве.
Глава региона велел организовать работу на Бакунинском мосту, как минимум, в две смены. Также он подчеркнул, что закрытие этого транспортного объекта Пензы – необходимая и вынужденная мера, которая связана с безопасностью жителей области, ведь мост уже начал разрушаться.
«Поручаю основные работы по капитальному ремонту Бакунинского моста завершить до конца следующего года. Необходимо проработать этот вопрос с подрядчиком, увеличить количество бригад тогда, когда это можно сделать по технологическому процессу, работать в две смены», – конкретизировал он задачу.
Глава региона напомнил, что уже давал поручение по нормализации дорожного движения, которое усложнилось из-за закрытия Бакунинского моста. В частности, Иван Белозерцев говорил о необходимости изменения режим работы светофоров, привлечении регулировщиков для разведения транспортных потоков.
Также губернатор обратил внимание на интенсивность движения на дорогах, повысившуюся из-за ремонта моста в осенне-зимний период.
Ранее информагенство писало о том, что в Пензе 19 сентября на реконструкцию закрыли Бакунинский мост. По сообщению горадминистрации, ремонт планируют завершить до 1 сентября 2021 года.
Вопросом организации движения на время ремонта моста занимается администрация Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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