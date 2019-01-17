Снегопад в Пензенской области заставил чиновников взять в руки лопаты

С последствиями снегопада в Пензе наряду с дворниками боролись сотрудники регионального правительства и всех министерств. Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев. С раннего утра представителей власти, убирающих снег в скверах, на тротуарах и возле остановок, можно было встретить почти на всех улицах города.

Погода диктует новые правила: в этот раз перед тем, как попасть в свой теплый и уютный кабинет, надо было несколько часов поработать на морозе. Снег убирали возле остановки «Дизельный завод» на улице Калинина. Зимой там всегда скапливаются огромные сугробы.

«Цель - помочь людям, коммунальным службам, да и вообще сделать полезное дело. Весь коллектив здесь с раннего утра», - рассказал начальник управления профессионального образования и молодежной политики министерства образования Пензенской области Александр Бочкарев.

Мобилизовать коммунальные ресурсы с помощью такой рабочей силы - решение губернатора Ивана Белозерцева. На экстренном совещании он поручил выйти на уборку снега мужскую часть сотрудников регионального правительства, министерств и ведомств. Так, сотрудники городской администрации чистили от снега территорию возле мэрии, в сквере Еремина, а также тротуары на улице Володарского.

«Хорошая погода. Главное, что выйти на свежий воздух поработать и внести свой вклад в уборку городской территорий - это желание самих сотрудников и пример жителям региона», - отметил заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.

Конечно, для горожан такая уборка - это не собственное желание, а просто необходимость. Во дворах управляющие компании убираются, мягко говоря, не на пять с плюсом.

Александр Иванович чистить снег вышел первый раз. Решил откопать свой автомобиль, на котором последний раз выезжал еще до праздников. Сейчас на машине - 30-сантиметровый слой снега. Все же мужчина не унывает и говорит, что это лишь повод насладиться свежим воздухом.

«Прекрасная погода, снег нужен, но, конечно, главное, чтобы чистили дороги», - сказал он.

По данным регионального управления МЧС, за сутки в области выпала половина месячной нормы осадков. Ночью с последствиями снегопада боролись 87 единиц техники. Силы были сосредоточены на уборке проезжей части. Утром на дороги областного центра вышло более 100 спецмашин. Снежные массы, в первую очередь, вывозили с мостов и путепроводов.

Сейчас в самых некомфортных условиях находятся пешеходы, которые дожидаются общественного транспорта. На остановках - сугробы, они образовались после уборки от снега проезжей части. Их очень сложно перешагнуть, поэтому приходится протаптывать тропинки. Конечно, коммунальщики обязаны очищать площадки, но не все сразу.

Ведь таких заваленных остановок в городе - большинство. Уборкой пешеходных зон занимаются специалисты МУП «Зеленое хозяйство» - всего более 100 человек и около 30 единиц техники.