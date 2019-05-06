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06 мая 2019, 16:07Общество
7 мая вице-мэр Пензы Ирина Ширшина написала заявление об увольнении. Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщили в пресс-службе горадминистрации.
«Сегодня Ирина Ширшина написала заявление по собственному желанию. Глава администрации его подписал», - рассказала руководитель информационно-аналитического отдела мэрии Анастасия Соборникова.
Напомним, Ирина Ширшина занимала должность заместителя главы администрации по земельным и градостроительным вопросам. После того, как ее взяли под домашний арест в связи с обвинением в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, ее обязанности стал исполнять Магомед Агамагомедов.
Под домашним арестом Ирина Ширшина находилась почти два года, 30 апреля меру пресечения изменили на подписку о невыезде. Напомним, у бывшего вице-мэра – трое детей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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