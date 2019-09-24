Рядом с «Пензмашем» грузовик снес ограждение. ВИДЕО

В Пензе на мосту рядом с заводом «Пензмаш» днем 24 сентября произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что грузовик снес ограждение на мосту в сторону Терновки примерно в 12.20.

«Произошел разлив горючего. Будьте осторожны!» - добавил автор поста.

В другом сообществе появилась видеозапись момента ДТП. Судя по кадрам, грузовик неудачно завернул и зацепил кузовом отбойник. Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники ГИБДД просят пензенцев быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и боковой интервал, чтобы избежать аварий. Кроме того, если, находясь за рулем, вы почувствовали себя плохо, лучше остановиться. Особенно осторожным нужно быть в сумерки и ночью, когда видимость ограничена, пишет ИА «Пенза-Пресс».