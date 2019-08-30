Руководитель «Росгосцирка» осмотрел строящийся в Пензе объект

В Пензе с рабочим визитом побывал и.о. генерального директора «Росгосцирка» Владимир Шемякин. Он осмотрел строящееся зданий цирка и побеседовал с подрядчиком, взявшимся за объект.

Как сообщает пресс-служба регионального минстроя, подрядчик рассказал о техническом состоянии и планах по реконструкции. Более детальной информации о визите Владимира Шемякина в настоящее время нет.

Напомним, строительство цирка находится под пристальным вниманием властей и надзорных органов. 21 августа объект посещал губернатор Иван Белозерцев. Он отметил, что завершается возведение монолитных конструкций, начата кирпичная кладка стен гостиницы. К концу года планируется закончить все наружные работы.

Напомним, строительство цирка идет уже несколько лет. Его планировали возвести на месте прежнего здания в 2014 году, но сроки переносились. В итоге стройка былаприостановлена из-за нарушений и отклонений от проекта, который допустил работавший на тот момент подрядчик.

Министерство культуры в прошлом году выделило на достройку цирка 1,3 млрд рублей. Исполнителем работ определена московская компания, пишет ИА «Пенза-Пресс».