Руководитель «Росгосцирка» осмотрел строящийся в Пензе объект

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 августа 2019, 15:37Общество
В Пензе с рабочим визитом побывал и.о. генерального директора «Росгосцирка» Владимир Шемякин. Он осмотрел строящееся зданий цирка и побеседовал с подрядчиком, взявшимся за объект.
Как сообщает пресс-служба регионального минстроя, подрядчик рассказал о техническом состоянии и планах по реконструкции. Более детальной информации о визите Владимира Шемякина в настоящее время нет.
Напомним, строительство цирка находится под пристальным вниманием властей и надзорных органов. 21 августа объект посещал губернатор Иван Белозерцев. Он отметил, что завершается возведение монолитных конструкций, начата кирпичная кладка стен гостиницы. К концу года планируется закончить все наружные работы.
Напомним, строительство цирка идет уже несколько лет. Его планировали возвести на месте прежнего здания в 2014 году, но сроки переносились. В итоге стройка былаприостановлена из-за нарушений и отклонений от проекта, который допустил работавший на тот момент подрядчик.
Министерство культуры в прошлом году выделило на достройку цирка 1,3 млрд рублей. Исполнителем работ определена московская компания, пишет ИА «Пенза-Пресс».
30 августа 2019, 19:46Пензенцам рассказали, как заранее проголосовать на выборах в Гордуму
30 августа 2019, 19:41Пензенцев приглашают на открытие обновленного парка имени Ульяновых
30 августа 2019, 19:31Неравнодушные пензенцы помогли собрать в школу почти 6500 ребят
30 августа 2019, 19:19Кузнецкие педагоги обсудили реализацию нацпроекта «Образование»
30 августа 2019, 19:14В Пензе начался суд по делу бывшего гендиректора «Декор-Трейда»
30 августа 2019, 19:09В Пензе к 2020 году отремонтируют 60 км дорог
30 августа 2019, 19:02На набережной в Пензе открыли доступ к амфитеатру
30 августа 2019, 17:58Анна Кузнецова примет участие в литургии по случаю Дня знаний в Пензе