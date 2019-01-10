Россиянам упростят процедуру получения компенсации за капремонт

В Госдуме прошел второе чтение законопроект, который упростит процедуру получения пенсионерами компенсации по капремонту.

Документ разработали члены фракции «Единая Россия». Они предлагают уточнить условия предоставления компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан в статье 171 Жилищного кодекса РФ.

Как пояснил член Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Илья Осипов, инициатива, по сути, вводит презумпцию добросовестности плательщика, претендующего на право получения компенсаций по взносам на капремонт.

Так, орган исполнительной власти субъекта Федерации или управомоченное им учреждение не вправе требовать от граждан документы и информацию, подтверждающие уплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт для предоставления компенсации расходов. Согласно законопроекту, информацию о наличии у граждан задолженности будет предоставлять региональный оператор либо владелец специального счета в течение пяти рабочих дней со дня поступления запроса.

Планируется, что в третьем, окончательном чтении депутаты Госдумы рассмотрят указанную инициативу 15 января.