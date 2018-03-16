Решение по отзыву лицензии «Югры» обжалуют в кассационном суде

Постановление Арбитражного апелляционного суда Москвы от 15 марта будет оспорено в кассации. Накануне он оставил в силе декабрьское решение московского арбитража о признании законным отзыва лицензии.

Экс-управление «Югры» не согласилось с постановлениями судебных инстанций. В настоящее время оно готовит кассационную жалобу, передает «Правда.ру».

Экс-предправления организации Дмитрий Шеляев отметил странность данного судебного решения. Он напомнил, что разбирательство по «Югре» проходит на фоне обсуждения предвзятых и даже уголовных решений Центрального банка.

Шеляев добавил, что суд по непонятным причинам проигнорировал факты, представленные защитниками «Югры». Речь идет о материалах аудиторов, проверивших банк перед приходов временного менеджмента.

По его словам, эти данные свидетельствуют о положении дел в банке, который был стабилен до прихода временщиков ЦБ. Но суд не учел эти материалы.

В июле 2017 года ЦБ сначала ввел временную администрацию в «Югру», а спустя три недели отозвал лицензию на проведение банковских операций.