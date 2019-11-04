Разные народы Пензенской области объединил костюмированный хоровод

На один день библиотека имени Лермонтова превратилась в многонациональный дом. Там собрались представители разных народов, живущих в Пензенской области. Все они объединились в костюмированном хороводе, а после познакомились с историей и традициями друг друга.

Армяне, татары, мордва, узбеки, цыгане, чуваши и, конечно, русские. Костюмированный хоровод объединил людей разных национальностей и вероисповеданий.

Каждая диаспора развернула красочную выставку предметов быта и народных промыслов. Для современного человека многие изделия могли показаться не просто незнакомыми, но даже странными. Однако в старину они значительно упрощали жизнь.

Если некоторые предметы ушли в прошлое, то печь тандыр до сих пор не сдает своих позиций. Настоящий армянский лаваш можно испечь только в нем. Кстати, требуется сноровка, чтобы сделать его очень тонким.

В празднике приняли участие представители цыганской общины. Красивые девушки, яркие платья в пол и завораживающие танцы под гитару.

«Это традиционный танец, уже обработанный. Не старинный, а более современный, которые сейчас исполняют в театре Ромен. Его не передать эмоционально, это должно быть в душе у каждого артиста. Также любим слушать русские народные песни», - рассказал музыкальный руководитель цыганского танцевального ансамбля Георгий Головцино.

Толерантность, уважение и к национальностям, и культурам - основа мира и спокойствия как в стране, так и в регионе. Эти понятия должны закладываться еще в детстве.

«В нашей школе учатся много людей разных национальностей, и педагоги хорошо обучают», - сказал представитель узбекской общины Рахим Бердиев.

В Пензенской области проживают более 100 народов. Сейчас без них уже невозможно представить настоящее и будущее региона.

«Данное мероприятие - это знак хороших, добрых традиций, которые подтверждают наше единство в решении многих задач, которые касаются развития региона», - отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин

За работу по сохранению культурных традиций пензенцев, принимающих активное участие в жизни национальных диаспор, отметили почетными грамотами и подарками.

Торжество продолжил праздничный концерт на сцене областной библиотеки имени Лермонтова. В нем приняли участие мордовские, цыганские, татарские, армянские вокальные и танцевальные коллективы.