20 декабря 2017, 13:06Общество Прокуратура контролирует отключение тепла в Терновке В микрорайоне Терновка несколько домов остались без отопления из-за повреждений на участке теплотрассы. Ситуация находится под контролем прокуратуры Пензенской области.

«Соблюдение требований законодательства о допустимых перерывах в подаче коммунальных ресурсов находится на контроле», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Напомним, прорыв произошел в 20 декабря в 8.40, отопление отключили в 146 жилых домах, трех школах и пяти детских садах для устранения повреждений. Мэр города потребовал восстановить подачу тепла до 18.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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