Приствольные круги на набережной Суры мостят плиткой - Кувайцев

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20 августа 2019, 12:04Общество
20 августа мэр Виктор Кувайцев на странице в Facebook сообщил о том, что верхняя прогулочная зона набережной Суры в центре Пензы приобретает новый вид.
По его словам, в рамках масштабной реконструкции началось мощение плиткой с гранитным напылением и оформление приствольных кругов.
«Следующий этап – обустройство пешеходной зоны и велосипедной дорожки вдоль проезжей части», - добавил глава администрации города.
В пресс-службе мэрии добавили, что работы идут по графику. Уже смонтирована автоматизированная система полива газона, который будет высажен вдоль георешеток. Также ведется обустройство пандуса у Бакунинского моста.
Завершить третью очередь капитального ремонта набережной планируется в конце сентября текущего года.
В конце июля информагентство сообщало о том, что на набережной готовятся устанавливать уличную мебель, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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