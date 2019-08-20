Приствольные круги на набережной Суры мостят плиткой - Кувайцев

20 августа мэр Виктор Кувайцев на странице в Facebook сообщил о том, что верхняя прогулочная зона набережной Суры в центре Пензы приобретает новый вид.

По его словам, в рамках масштабной реконструкции началось мощение плиткой с гранитным напылением и оформление приствольных кругов.

«Следующий этап – обустройство пешеходной зоны и велосипедной дорожки вдоль проезжей части», - добавил глава администрации города.

В пресс-службе мэрии добавили, что работы идут по графику. Уже смонтирована автоматизированная система полива газона, который будет высажен вдоль георешеток. Также ведется обустройство пандуса у Бакунинского моста.



Завершить третью очередь капитального ремонта набережной планируется в конце сентября текущего года.

В конце июля информагентство сообщало о том, что на набережной готовятся устанавливать уличную мебель, пишет ИА «Пенза-Пресс».