04 мая 2017, 13:35Лента новостей При поддержке банка «Югра» в Сочи пройдет финал Всероссийского фестиваля по любительскому хоккею В состязаниях примут участие более 150 команд со всей страны. Соревнования пройдут в рамках хоккейного фестиваля, который при поддержке банка «Югра» состоится в начале следующего месяца в Сочи.

Зрители смогут посетить около 450 матчей, среди которых можно будет увидеть и игры с участием женских команд.

Триумфаторы турнира станут обладателями самого значимого трофея ночной хоккейной лиги – Кубок Крутова. Титул носит имя легенды российского хоккея – неповторимого Владимира Евгеньевича Крутова. Помимо этого, победители фестиваля станут владельцами гранта Минспорта РФ на сооружение современного ледового катка в родном регионе. Отметим, что награждать победителей приедет лично Президент России Владимир Путин.

Организаторы пообещали серьезно удивить гостей фестиваля. Так, в составе «Ледяных волков» зрители смогут воочию понаблюдать за игрой олимпийского чемпиона по фигурному катанию – Евгения Плющенко. Также был анонсирован Гала-матч, участниками которого будет руководство страны и признанные звезды российского и мирового хоккея.

Банк «Югра» - крупная отечественная финансово-кредитная структура. Уже более 20 лет банк предоставляет качественные услуги на территории всей страны. Контрольным пакетом акций владеет Алексей Хотин, которому принадлежит более 52% акций финучреждения.

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