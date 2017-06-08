Представители совета архивных учреждений ПФО посетили пензенский архив

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08 июня 2017, 13:30Общество
Участники заседания научно-методического совета архивных учреждений ПФО посетили «Государственный архив Пензенской области».
В ходе экскурсии директор Павел Кашаев рассказал об истории развития архивного дела в регионе, о текущей работе по хранению и использованию документов фонда Российской Федерации и архивов ликвидированных организаций, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Участники экскурсии посетили фондохранилище, в котором хранятся дореволюционные документы, читальный зал, научно-справочную библиотеку архива. Гостям продемонстрировали уникальные документы, являющиеся гордостью пензенских архивистов: письма к Ключевскому, документы о перевозе тела Михаила Лермонтова, метрические книги XVIII-XIX веков, рисунки гербов Пензенских уездных городов XVIII века.
Гости ознакомились с работой уникального планетарного сканера «Элар План Скан», предназначенного для оцифровки редких и архивных документов. Директор архива отметил, что это оборудование позволило провести оцифровку коллекции «Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 года».
«Сотрудники архивных учреждений Приволжского Федерального округа высоко оценили уровень организации архивного дела в Пензенской области и перспективы развития архива, отметив хорошее состояние материально-технической базы хранилищ», - сообщает пресс-центр регионального правительства.
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