Предприниматель из Пензы потеряла крупную сумму при сделке через интернет

Менеджер предпринимателя через интернет оплатила заказ на партию сахара на сумму 96 375 рублей, вот только товар так и не прислали. Заявление о мошенничестве поступило в пензенский отдел полиции.

Помощница пояснила, что увидела на сайте объявление о продаже сахарного песка. Заявительница позвонила по контактному телефону и перечислила 96 375 рублей по указанным реквизитам. Продавец обещал доставить товар в течение трех дней, однако впоследствии перестал отвечать на звонки.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту мошенничества, а также напоминают жителям Пензенской области о мерах предосторожности.

«Чтобы избежать обмана через интернет, нужно обращать внимание на некоторые признаки потенциально опасных предложений продажи или обмена. Учитывайте риски при совершении подобных сделок. Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты или отправке товара в расчете на обмен вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара», – сообщили в пресс-службе регионального УМВД, пишет ИА «Пенза-Пресс».