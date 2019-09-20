Предприниматель из Пензы потеряла крупную сумму при сделке через интернет

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20 сентября 2019, 11:03Криминал
Менеджер предпринимателя через интернет оплатила заказ на партию сахара на сумму 96 375 рублей, вот только товар так и не прислали. Заявление о мошенничестве поступило в пензенский отдел полиции.
Помощница пояснила, что увидела на сайте объявление о продаже сахарного песка. Заявительница позвонила по контактному телефону и перечислила 96 375 рублей по указанным реквизитам. Продавец обещал доставить товар в течение трех дней, однако впоследствии перестал отвечать на звонки.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту мошенничества, а также напоминают жителям Пензенской области о мерах предосторожности.
«Чтобы избежать обмана через интернет, нужно обращать внимание на некоторые признаки потенциально опасных предложений продажи или обмена. Учитывайте риски при совершении подобных сделок. Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты или отправке товара в расчете на обмен вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара», – сообщили в пресс-службе регионального УМВД, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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