Пензенцы смогут получать больше госуслуг через интернет

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
14 июля 2017, 19:31Общество
От длинных очередей - к новым технологиям. Правительство Пензенской области призывает жителей активнее пользоваться электронными услугами. В регионе возможностью получить государственные и муниципальные услуги пользуются только 48% граждан.
Зарегистрироваться на официальном сайте госуслуг можно в любом многофункциональном центре. С начала 2017 года свои учетные записи подтвердили более 45000 человек. По сравнению с личным обращением в государственные органы, использование портала дает гражданам ряд преимуществ. В частности, через интернет можно оплатить госпошлину со скидкой 30%, а некоторые штрафы - со скидкой до 50%.
«Всем заявителям, которые обращаются сегодня в МФЦ Пензенской области, предоставлена возможность бесплатно обеспечения доступа к единому порталу государственных услуг. Основные - это замена и получение водительского удостоверения, паспорта гражданина РФ, загранпаспорта, различных справок», - сообщила директор «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Надежда Козенко.
Сейчас через интернет можно получить около 350 государственных услуг в самых разных сферах. Их перечень постоянно расширяется. Так, в конце 2017 года на портале можно будет оформить и разрешение на строительство.
16 июля 2017, 12:11В «Буртасах» проходит учебно-тренировочный сбор команды
14 июля 2017, 20:15В Пензе открылась выставка Вячеслава Дудрова
14 июля 2017, 19:49Для делегации из Саранска Пензенская область открылась с новой стороны
14 июля 2017, 19:44В Пензе школьники постигают азы военных дисциплин
14 июля 2017, 19:41В Пензе участники летней школы «TeenГрад» собрали робота
14 июля 2017, 19:39В Пензе из подъезда украли велосипед, газовую плиту и ванну
14 июля 2017, 19:39В Пензу пришло долгожданное лето
14 июля 2017, 19:31Пензенцы смогут получать больше госуслуг через интернет