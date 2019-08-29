Под Кузнецком упавшее дерево изуродовало машину

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29 августа 2019, 11:34Происшествия
Утром 29 августа в одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о дорожном происшествии под Кузнецком.
«Вчера на 719- километре трассы возле Кузнецка упало дерево на движущийся автомобиль. Последствия - на фото», - написал автор поста.
Судя по снимкам, удар пришелся на переднюю часть автомобиля: разбилось лобовое стекло, повредился капот, сломалось боковое зеркало, на крыше - вмятины. Будет ли обращаться владелец машины за компенсацией ущерба и к кому, неизвестно.
Официальной информации о произошедшем нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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