Под Кузнецком упавшее дерево изуродовало машину

Утром 29 августа в одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о дорожном происшествии под Кузнецком.

«Вчера на 719- километре трассы возле Кузнецка упало дерево на движущийся автомобиль. Последствия - на фото», - написал автор поста.

Судя по снимкам, удар пришелся на переднюю часть автомобиля: разбилось лобовое стекло, повредился капот, сломалось боковое зеркало, на крыше - вмятины. Будет ли обращаться владелец машины за компенсацией ущерба и к кому, неизвестно.

Официальной информации о произошедшем нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».