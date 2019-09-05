Перевозчику направили требование чаще пускать маршруты из Ахун

Работу маршруток №9, №93, №99 на остановке «Сосны» проверяли 4 сентября.

«За период с 13:00 до 15:10 проехало в сторону центра восемь автобусов маршрута №9 с интервалом от 7 до 19 минут, 17 маршруток №93 с интервалом от 5 до 10 минут и восемь №99 с интервалом от 9 до 17 минут. Наполняемость составила от 10 до 100%», - написала на своей странице в Facebook начальник управления транспорта и связи Юлия Еремина.

По факту несоблюдения интервалов движения перевозчику направили письмо с требованием обеспечить работу маршрутов № 9, №99, пишет ИА «Пенза-Пресс».