05 сентября 2019, 15:37Общество

Перевозчику направили требование чаще пускать маршруты из Ахун

В Пензе после обращения горожан сотрудники городского управления транспорта и связи проверили, как ходит общественный транспорт в Ахунах.

Работу маршруток №9, №93, №99 на остановке «Сосны» проверяли 4 сентября.

«За период с 13:00 до 15:10 проехало в сторону центра восемь автобусов маршрута №9 с интервалом от 7 до 19 минут, 17 маршруток №93 с интервалом от 5 до 10 минут и восемь №99 с интервалом от 9 до 17 минут. Наполняемость составила от 10 до 100%», - написала на своей странице в Facebook начальник управления транспорта и связи Юлия Еремина.

По факту несоблюдения интервалов движения перевозчику направили письмо с требованием обеспечить работу маршрутов № 9, №99, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://www.facebook.com/utis.penza

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