01 августа 2018, 15:34Образование

Пензячка стала призером всероссийского конкурса поисковых отрядов

Завершился всероссийский конкурс творческих работ «Поиск. Находки. Открытия». Пензенская школьница, член поискового отряда «Поиск-вездеход» стала его призером.

Пензячка представила работу «Солдатский котелок» в номинации «Поисковое движение в XXI в.». Она посвящена участию детей и молодежи в работе по увековечению памяти погибших защитников Отечества.

Став призером, девушка получила приглашение на участие во всероссийском слете школьных поисковых отрядов, который пройдет в октябре в «Орленке», сообщает пресс-центр облправительства.

Всего в конкурсе участвовали более 400 ребят из 52 субъектов страны, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Образование
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