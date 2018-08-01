Пензячка стала призером всероссийского конкурса поисковых отрядов

Пензячка представила работу «Солдатский котелок» в номинации «Поисковое движение в XXI в.». Она посвящена участию детей и молодежи в работе по увековечению памяти погибших защитников Отечества.

Став призером, девушка получила приглашение на участие во всероссийском слете школьных поисковых отрядов, который пройдет в октябре в «Орленке», сообщает пресс-центр облправительства.

Всего в конкурсе участвовали более 400 ребят из 52 субъектов страны, пишет ИА «Пенза-Пресс».