Пензенским водителям скорой начнут ежемесячно подсчитывать сверхурочные часы

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20 июня 2019, 11:02Общество
В Пензе по инициативе главврача областной станции скорой медицинской помощи Владимира Атякшева прошла встреча с водителями учреждения.
Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, стороны обсудили вопрос оплаты труда, в частности, сверхурочных часов.
«Они могут появляться тогда, когда количество часов, отработанных в месяц, больше, чем по нормативу и по графику. Если сотрудник в конце рабочей смены оказывается на вызове, задерживается, работа уже считается сверхурочной», - пояснил Владимир Атякшев.
Сейчас система подсчета сверхурочных часов производится раз в квартал.
«Если будет согласие всех водителей, то с 1 июля мы можем перейти на месячный подсчет количества сверхурочных часов. Для этого нам нужно провести определенные мероприятия, внести изменения», - сообщил главврач.
Водители, присутствовавшие на встрече, поддержали это предложение.
О том, как за последние три года изменилась областная станция скорой медпомощи и какие перемены ее ждут, можно почитать здесь. О том, как устроена работа службы в Пензенской области, - здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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