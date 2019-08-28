Пензенский пловец вернулся с наградами первенства мира

Четыре медали и два юношеских рекорда в составе национальной команды. В Пензу с венгерского первенства мира по плаванию вернулся Егор Павлов. Для молодого спортсмена этот международный турнир стал самым серьезным вызовом в карьере и получился триумфальным. Россия - вторая в общекомандном зачете, а пензенский пловец - чемпион и трехкратный призер крупных стартов. Теперь он претендует на попадание в олимпийскую сборную.

К золотой медали за отличную учебу и трем наградам высшей пробы первенства Европы он добавил еще четыре медали первенства мира. Из Будапешта пензенский пловец Егор Павлов вернулся в статусе чемпиона и трехкратного призера международных стартов.

В первый же день турнира национальная сборная показала второе время и установила юношеский рекорд континента в эстафете «4х100» вольным стилем. Спустя сутки на 100-метровке баттерфляем Егор финишировал третьим. После спортсмен признался, что эта «бронза» стала для него самой ценной. Время, которое он показал на дистанции, соответствует нормативу мастера спорта международного класса.

«Он улучшил личный результат, сбросил целую секунду. Это огромный прорыв. На сегодняшний день он в двух позициях и на 200, и на 100 метров баттерфляем находится на второй строчке всероссийского рейтинга», - рассказала тренер Наталья Абрамова.

Но самые важные победы пришли ближе к окончанию турнира. Сначала российская команда завоевала «серебро» в эстафете «4х200» вольным стилем, а в заключительный день финишировала с лучшим временем в комбинированной эстафете «4х100». Три минуты 33 секунды и 19 сотых - новый юношеский рекорд мира.

«Я доволен этим сезоном. Организация там масштабная. Все очень круто. Хоть это и юниорское первенство, но все по-взрослому», - отметил Егор Павлов.

В итоге у него - «золото», два «серебра» и «бронза». Но гораздо важнее, что после первенства мира пензенский пловец поднялся на вторую строчку главного всероссийского рейтинга сразу в двух дисциплинах - плавании на 100 и 200 метров баттерфляем.

«В 2020 году Олимпиада, и я думаю, что Егор приложит вместе с тренером все усилия для того, чтобы попасть в национальную команду», - сказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Ради мечты, защищать честь России на главных стартах четырехлетия, Егор решил не поступать в университет. До Олимпиады в Токио остается меньше года. Пока позволяет время, спортсмен намерен сосредоточиться на отработке наиболее сложных технических элементов. Со скоростью, как показал турнир в Венгрии, у пловца все в полном порядке.