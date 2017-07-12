Пензенский «Дизель» готовится к новом сезону ВХЛ

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12 июля 2017, 18:33Спорт
«Дизель» начал подготовку к новому сезону чемпионата Высшей хоккейной лиги. В межсезонье команда заметно омолодилась, но, к радости многих болельщиков, клуб вновь возглавил хорошо известный в Пензе специалист Андрей Сидоренко. В 2010 году он выиграл с «Дизелем» бронзовые медали чемпионата ВХЛ. Как изменилась команда за несколько лет, и есть ли у «желто-синих» шанс добиться успеха в новом сезоне, главный тренер рассказал на встрече с журналистами и болельщиками.
Он вернулся, чтобы реанимировать «Дизель» и подарить болельщикам забытый вкус победы. Впрочем, на встрече с журналистами и болельщиками Андрей Сидоренко сразу дал понять: для того, чтобы создать боеспособный коллектив до начала сезона, предстоит проделать еще массу работы. В команде есть много молодых, амбициозных ребят, однако линия атаки пока оставляет желать лучшего. Главная задача на ближайшее время - укреплять именно нападение.
«Того костяка, с которым я работал, практически нет, будем создавать новую команду. Но это не оправдание. Перед нами стоит задача, и я сам нацелен на результат, мы будем в каждом матче добиваться побед», - сказал главный тренер ХК «Дизель» Андрей Сидоренко.
На сегодняшний день в команде - 34 хоккеиста, но, несмотря на ограниченные финансовые возможности, ротация игроков продолжится. На укрепление состава еще есть около полутора месяцев. Другой, не менее важный, денежный вопрос уже решен. Известно, что в грядущем сезоне в чемпионате ВХЛ будут выступать две команды из Поднебесной. Со слов исполнительного директора клуба Вадима Богацкова, дорогостоящие перелеты в Азию будет оплачивать китайская сторона.
«Календарь будет выстроен таким образом, чтобы команды при убытии в Китай находились в транспортном узле, чтобы были организованы регулярные рейсы до Харбин», - сообщил исполнительный директор ХК «Дизель» Вадим Богацков.
Первый тренировочный выход на лед у «Дизеля» запланирован на последнюю неделю июля. А уже 1 августа «желто-синие» проведут первую контрольную встречу с хоккейным клубом «Саров».
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